https://1prime.ru/20250830/ukraina-861510831.html
Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios
Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios - 30.08.2025, ПРАЙМ
Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios
Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:37+0300
2025-08-30T17:37+0300
2025-08-30T17:37+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
украина
рф
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. "Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс". В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной". Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://1prime.ru/20250830/zelenskiy-861506183.html
https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861439535.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios
Axios: некоторые европейские лидеры мешают урегулированию на Украине, считают в Белом доме
ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios.
"Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс".
Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине
В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной".
Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
СМИ раскрыли, кто не позволяет Зеленскому заключить мир с Россией