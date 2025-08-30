https://1prime.ru/20250830/ukraina-861510831.html

Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios

Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios - 30.08.2025, ПРАЙМ

Европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет Axios

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T17:37+0300

2025-08-30T17:37+0300

2025-08-30T17:37+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

сша

украина

рф

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. "Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс". В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной". Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

https://1prime.ru/20250830/zelenskiy-861506183.html

https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861439535.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире