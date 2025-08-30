Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине - 30.08.2025
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине
17:52 30.08.2025
 
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине

Премьер Индии Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера.
Отмечается, что "Зеленский поделился своей точкой зрения на последние события, связанные с Украиной".
В свою очередь премьер Индии подтвердил твердую и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
"Премьер-министр подтвердил готовность Индии оказывать всю возможную поддержку в этом направлении", - отмечается в заявлении.
В ходе разговора также обсуждался "прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной" и пути дальнейшего укрепления сотрудничества "во всех областях, представляющих взаимный интерес".
