https://1prime.ru/20250830/ukraina-861511415.html
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:52+0300
2025-08-30T17:52+0300
2025-08-30T17:52+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
индия
украина
владимир зеленский
нарендра моди
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_f1c0a2b89ba96878f3c95eee169226ae.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Зеленским по телефону последние события, связанные с Украиной, сообщила канцелярия индийского лидера. Отмечается, что "Зеленский поделился своей точкой зрения на последние события, связанные с Украиной". В свою очередь премьер Индии подтвердил твердую и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира. "Премьер-министр подтвердил готовность Индии оказывать всю возможную поддержку в этом направлении", - отмечается в заявлении. В ходе разговора также обсуждался "прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной" и пути дальнейшего укрепления сотрудничества "во всех областях, представляющих взаимный интерес".
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861510831.html
индия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_55139754ee271a761d73e83cb507dc7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, украина, владимир зеленский, нарендра моди, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, ИНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, В мире
Индийский премьер обсудил с Зеленским события на Украине
Премьер Индии Моди обсудил с Зеленским последние события на Украине