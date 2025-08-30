https://1prime.ru/20250830/vsu-861507926.html

Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации - 30.08.2025

Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного... | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

рф

2025

