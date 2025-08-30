https://1prime.ru/20250830/vsu-861507926.html
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации - 30.08.2025, ПРАЙМ
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T16:32+0300
2025-08-30T16:32+0300
2025-08-30T16:32+0300
спецоперация на украине
россия
рф
валерий герасимов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861506559.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, ВСУ
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
Герасимов: ВСУ несут большие потери, пытаясь сдержать наступление российских войск