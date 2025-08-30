Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации - 30.08.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
16:32 30.08.2025
 
Герасимов расказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
ВС России с марта освободили в зоне СВО 149 населенных пунктов
