Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ

Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T14:32+0300

2025-08-30T14:32+0300

2025-08-30T14:39+0300

спецоперация на украине

россия

промышленность

запорожье

запорожская область

рф

владимир рогов

всу

мотор сич

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов. "Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции. "Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожье

запорожская область

2025

россия, промышленность, запорожье, запорожская область, рф, владимир рогов, всу, мотор сич