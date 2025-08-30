https://1prime.ru/20250830/zavod-861503978.html
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ - 30.08.2025, ПРАЙМ
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ
Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T14:32+0300
2025-08-30T14:32+0300
2025-08-30T14:39+0300
спецоперация на украине
россия
промышленность
запорожье
запорожская область
рф
владимир рогов
всу
мотор сич
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/76/833217647_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0656d25cde3d36a81940620654f43a86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов. "Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции. "Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861500816.html
запорожье
запорожская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/76/833217647_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6e45cdcaac441b0fd9ec7b9316a0f480.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, запорожье, запорожская область, рф, владимир рогов, всу, мотор сич
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Промышленность, ЗАПОРОЖЬЕ, Запорожская область, РФ, Владимир Рогов, ВСУ, Мотор Сич
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ
Рогов сообщил об ударе по испытывавшему авиадвигатели для ВСУ заводу "Мотор Сич"