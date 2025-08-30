Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ - 30.08.2025
Спецоперация на Украине
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов. "Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции. "Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия, промышленность, запорожье, запорожская область, рф, владимир рогов, всу, мотор сич
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Промышленность, ЗАПОРОЖЬЕ, Запорожская область, РФ, Владимир Рогов, ВСУ, Мотор Сич
14:32 30.08.2025 (обновлено: 14:39 30.08.2025)
 
Рогов сообщил об ударе по заводу "Мотор Сич", работавшему на ВСУ

© РИА Новости . Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЗдание завода "Мотор Сич" в Запорожье.
Здание завода Мотор Сич в Запорожье. - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Здание завода "Мотор Сич" в Запорожье.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов.
"Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции.
"Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине
Спецоперация на УкраинеРОССИЯПромышленностьЗАПОРОЖЬЕЗапорожская областьРФВладимир РоговВСУМотор Сич
 
 
