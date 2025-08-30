https://1prime.ru/20250830/zelenskiy-861506183.html

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ

Рогов рассказал, почему Зеленский затягивает переговоры по Украине

30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский затягивает проведение переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта из-за личных мотивов, связанных с желанием зачистить политическое поле от оппонентов и удержаться у власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится", - сказал Рогов. Пока, по его словам, у Зеленского по-прежнему сохраняется иллюзия, что он сможет удержать фронт, не допустив его обвал и не потеряв большие площади территории.

