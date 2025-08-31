Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250831/dollary-861345562.html
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары - 31.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары
Срочная покупка долларов в ожидании ослабления рубля оправдана, лишь если вам предстоят траты в этой валюты в ближайшем времени, рассказала агентству "Прайм"... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T03:03+0300
2025-08-31T03:03+0300
курс доллара к рублю
курсы валют
доллар
доллар сша
рынок
реальный эффективный курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/36/842293622_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_3e61faae100f7937d0613c1e048acc11.jpg
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Срочная покупка долларов в ожидании ослабления рубля оправдана, лишь если вам предстоят траты в этой валюты в ближайшем времени, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Большинство аналитиков улучшили прогноз по курсу рубля к концу года, однако все равно предрекают его ослабление на фоне снижения ключевой ставки, роста бюджетных расходов, геополитики, цен на энергоносители и баланса экспортно-импортных операций.На этом фоне покупки валюты как гражданами, так и компаниями растут. По данным Банка России, чистые покупки валюты юрлицами в июле выросли к июню на 32%, а физлицами – более чем на 50%. Это, в свою очередь, давит на рубль."Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", - считает Гомонко.По ее мнению, нынешние колебания валютных курсов в кратко-и среднесрочной перспективе не дадут заработать. Потенциал движения для валютных спекуляций ограничен, а сами эти движения зависят от труднопрогнозируемых факторов, прежде всего, геополитики.
https://1prime.ru/20250814/dollar-860683627.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/36/842293622_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_94b1cd4134d4f82a41a62cc9efc20ce4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, доллар, доллар сша, рынок, реальный эффективный курс рубля
Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, Доллар США, Рынок, реальный эффективный курс рубля
03:03 31.08.2025
 
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары

Доцент Гомонко объяснила, кому стоит поспешить с покупкой долларов

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Broken Piggy BankДоллары, разбитая копилка
Доллары, разбитая копилка - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Broken Piggy Bank
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Срочная покупка долларов в ожидании ослабления рубля оправдана, лишь если вам предстоят траты в этой валюты в ближайшем времени, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Иллюстративное изображение доллара в виде ракеты - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Экономист назвал условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей
14 августа, 03:03
Большинство аналитиков улучшили прогноз по курсу рубля к концу года, однако все равно предрекают его ослабление на фоне снижения ключевой ставки, роста бюджетных расходов, геополитики, цен на энергоносители и баланса экспортно-импортных операций.
На этом фоне покупки валюты как гражданами, так и компаниями растут. По данным Банка России, чистые покупки валюты юрлицами в июле выросли к июню на 32%, а физлицами – более чем на 50%. Это, в свою очередь, давит на рубль.
"Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", - считает Гомонко.
По ее мнению, нынешние колебания валютных курсов в кратко-и среднесрочной перспективе не дадут заработать. Потенциал движения для валютных спекуляций ограничен, а сами эти движения зависят от труднопрогнозируемых факторов, прежде всего, геополитики.
 
Курс доллара к рублюКурсы валютдолларДоллар СШАРынокреальный эффективный курс рубля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала