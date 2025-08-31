https://1prime.ru/20250831/dollary-861345562.html
Россиянам объяснили, стоит ли торопиться скупать доллары
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Срочная покупка долларов в ожидании ослабления рубля оправдана, лишь если вам предстоят траты в этой валюты в ближайшем времени, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Большинство аналитиков улучшили прогноз по курсу рубля к концу года, однако все равно предрекают его ослабление на фоне снижения ключевой ставки, роста бюджетных расходов, геополитики, цен на энергоносители и баланса экспортно-импортных операций.На этом фоне покупки валюты как гражданами, так и компаниями растут. По данным Банка России, чистые покупки валюты юрлицами в июле выросли к июню на 32%, а физлицами – более чем на 50%. Это, в свою очередь, давит на рубль."Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", - считает Гомонко.По ее мнению, нынешние колебания валютных курсов в кратко-и среднесрочной перспективе не дадут заработать. Потенциал движения для валютных спекуляций ограничен, а сами эти движения зависят от труднопрогнозируемых факторов, прежде всего, геополитики.
