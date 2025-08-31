Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250831/egipet-861517663.html
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа - 31.08.2025, ПРАЙМ
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа
Государственная газовая компания Египта EGAS подписала четыре соглашения с ведущими международными энергетическими компаниями на общую сумму в 343 миллиона... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T01:09+0300
2025-08-31T01:09+0300
энергетика
газ
нефть
египет
средиземноморье
shell
eni
bp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861517663.jpg?1756591787
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственная газовая компания Египта EGAS подписала четыре соглашения с ведущими международными энергетическими компаниями на общую сумму в 343 миллиона долларов для расширения деятельности по разведке природного газа, сообщило египетское министерство нефти. "Подписание соглашений направлено на активизацию разведки и добычи в Средиземноморье и дельте Нила, а также на увеличение энергетических ресурсов Египта. В совокупности проекты предусматривают бурение десяти разведочных скважин", - отметило в субботу министерство. Согласно информации миннефти Египта, в рамках соглашений компания Shell проведет разведку на участке "Марнит" в Средиземном море, включая бурение трех скважин, инвестировав в это 120 миллионов. Итальянская компания Eni проведет разведку на участке "Восточный Порт-Саид" в партнерстве с британской BP и катарской QatarEnergy и пробурит три скважины, инвестировав 100 миллионов, добавило министерство. Российская компания "Зарубежнефть", в свою очередь, по этим соглашениям проведет геологоразведку на участке "Северная Хаттабия" в дельте Нила с инвестициями в 14 миллионов и пробурит четыре скважины, а Arkus Energy - на участке "Северная Дамиетта" в Средиземном море, а также инвестирует 109 миллионов, уточнило министерство нефти.
египет
средиземноморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нефть, египет, средиземноморье, shell, eni, bp
Энергетика, Газ, Нефть, ЕГИПЕТ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, Shell, Eni, BP
01:09 31.08.2025
 
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа

EGAS подписала четыре соглашения с ведущими мировыми энергетическими компаниями

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственная газовая компания Египта EGAS подписала четыре соглашения с ведущими международными энергетическими компаниями на общую сумму в 343 миллиона долларов для расширения деятельности по разведке природного газа, сообщило египетское министерство нефти.
"Подписание соглашений направлено на активизацию разведки и добычи в Средиземноморье и дельте Нила, а также на увеличение энергетических ресурсов Египта. В совокупности проекты предусматривают бурение десяти разведочных скважин", - отметило в субботу министерство.
Согласно информации миннефти Египта, в рамках соглашений компания Shell проведет разведку на участке "Марнит" в Средиземном море, включая бурение трех скважин, инвестировав в это 120 миллионов. Итальянская компания Eni проведет разведку на участке "Восточный Порт-Саид" в партнерстве с британской BP и катарской QatarEnergy и пробурит три скважины, инвестировав 100 миллионов, добавило министерство.
Российская компания "Зарубежнефть", в свою очередь, по этим соглашениям проведет геологоразведку на участке "Северная Хаттабия" в дельте Нила с инвестициями в 14 миллионов и пробурит четыре скважины, а Arkus Energy - на участке "Северная Дамиетта" в Средиземном море, а также инвестирует 109 миллионов, уточнило министерство нефти.
 
ЭнергетикаГазНефтьЕГИПЕТСРЕДИЗЕМНОМОРЬЕShellEniBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала