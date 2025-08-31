https://1prime.ru/20250831/egipet-861517663.html
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа
2025-08-31T01:09+0300
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственная газовая компания Египта EGAS подписала четыре соглашения с ведущими международными энергетическими компаниями на общую сумму в 343 миллиона долларов для расширения деятельности по разведке природного газа, сообщило египетское министерство нефти.
"Подписание соглашений направлено на активизацию разведки и добычи в Средиземноморье и дельте Нила, а также на увеличение энергетических ресурсов Египта. В совокупности проекты предусматривают бурение десяти разведочных скважин", - отметило в субботу министерство.
Согласно информации миннефти Египта, в рамках соглашений компания Shell проведет разведку на участке "Марнит" в Средиземном море, включая бурение трех скважин, инвестировав в это 120 миллионов. Итальянская компания Eni проведет разведку на участке "Восточный Порт-Саид" в партнерстве с британской BP и катарской QatarEnergy и пробурит три скважины, инвестировав 100 миллионов, добавило министерство.
Российская компания "Зарубежнефть", в свою очередь, по этим соглашениям проведет геологоразведку на участке "Северная Хаттабия" в дельте Нила с инвестициями в 14 миллионов и пробурит четыре скважины, а Arkus Energy - на участке "Северная Дамиетта" в Средиземном море, а также инвестирует 109 миллионов, уточнило министерство нефти.
газ, нефть, египет, средиземноморье, shell, eni, bp
Энергетика, Газ, Нефть, ЕГИПЕТ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, Shell, Eni, BP
Египет подписал четыре соглашения на $343 млн для разведки газа
