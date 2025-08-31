https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html

Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине

Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине - 31.08.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине

Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T11:25+0300

2025-08-31T11:25+0300

2025-08-31T11:25+0300

спецоперация на украине

украина

франция

брюссель

петер сийярто

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи.Филиппо также призвал к выходу из ЕС как можно скорее, чтобы сэкономить миллиарды.По итогам встречи глав МИД стран ЕС Петер Сийярто заявил, что Брюссель и большинство участников альянса готовятся к длительной войне вместо того, чтобы стремиться к миру.

https://1prime.ru/20250831/kallas-861523068.html

украина

франция

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, брюссель, петер сийярто, ес