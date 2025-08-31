Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине - 31.08.2025
Спецоперация на Украине
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T11:25+0300
2025-08-31T11:25+0300
спецоперация на украине
украина
франция
брюссель
петер сийярто
ес
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи.Филиппо также призвал к выходу из ЕС как можно скорее, чтобы сэкономить миллиарды.По итогам встречи глав МИД стран ЕС Петер Сийярто заявил, что Брюссель и большинство участников альянса готовятся к длительной войне вместо того, чтобы стремиться к миру.
украина
франция
брюссель
украина, франция, брюссель, петер сийярто, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС
11:25 31.08.2025
 
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине

Филиппо: встреча глав МИД ЕС показала, что союз готовится к долгой войне

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи.
Филиппо также призвал к выходу из ЕС как можно скорее, чтобы сэкономить миллиарды.
По итогам встречи глав МИД стран ЕС Петер Сийярто заявил, что Брюссель и большинство участников альянса готовятся к длительной войне вместо того, чтобы стремиться к миру.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯБрюссельПетер СийяртоЕС
 
 
