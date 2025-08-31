https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине - 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча министров иностранных дел ЕС показала, что Брюссель готовится к затяжному конфликту, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи.Филиппо также призвал к выходу из ЕС как можно скорее, чтобы сэкономить миллиарды.По итогам встречи глав МИД стран ЕС Петер Сийярто заявил, что Брюссель и большинство участников альянса готовятся к длительной войне вместо того, чтобы стремиться к миру.
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
