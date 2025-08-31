https://1prime.ru/20250831/frg-861528736.html

Bild: власти ФРГ хотят ужесточить санкции против получателей пособия

Bild: власти ФРГ хотят ужесточить санкции против получателей пособия

31.08.2025

экономика

германия

фридрих мерц

bild

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Правительство Германии намерено ужесточить санкции за отказ от трудоустройства для получателей социального пособия Bürgergeld, в число которых входят безработные украинцы, сообщает газета Bild со ссылкой на распоряжение министерства труда ФРГ. "В случае пропуска консультаций в центре занятости Bürgergeld должно быть сокращено сразу на 30% (на данный момент на 10%). А тот, кто, будучи трудоспособным получателем Bürgergeld, неоднократно отказывается от работы, например, в сфере общественного питания, должен… в будущем рассчитывать на полное лишение пособия", - говорится в материале. "Сигнал ясен: мы помогаем найти работу, но для этого нужно сотрудничество. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто каждое утро встает на работу", - приводит издание заявление министра труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас. Кроме того, правительство не намерено индексировать пособие в 2026 году из-за снижения уровня инфляции, отмечает газета. Кабинет министров планирует утвердить эти меры 10 сентября, согласие бундестага не потребуется, говорится в статье. В субботу Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет. Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

германия

