Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью

2025-08-31T16:22+0300

экономика

германия

фридрих мерц

мировая экономика

bild

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна неспособна финансировать систему социального обеспечения, фактически раскритиковав позицию канцлера. В субботу Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет. "Эта дискуссия о том, что мы больше не можем себе позволить эти системы социального страхования и социальное государство, и я заранее прошу прощения за выражение - это чушь", - приводит слова министра агентство DPA. С этим заявлением она выступила на конференции земельного отделения молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos в регионе Северный Рейн-Вестфалия.При этом министр признала необходимость реформ в этой области. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

германия

