Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/frg-861534204.html
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью - 31.08.2025, ПРАЙМ
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью
Глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна неспособна... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T16:22+0300
2025-08-31T16:22+0300
экономика
германия
фридрих мерц
мировая экономика
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна неспособна финансировать систему социального обеспечения, фактически раскритиковав позицию канцлера. В субботу Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет. &quot;Эта дискуссия о том, что мы больше не можем себе позволить эти системы социального страхования и социальное государство, и я заранее прошу прощения за выражение - это чушь&quot;, - приводит слова министра агентство DPA. С этим заявлением она выступила на конференции земельного отделения молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos в регионе Северный Рейн-Вестфалия.При этом министр признала необходимость реформ в этой области. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
https://1prime.ru/20250831/frg-861528736.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, фридрих мерц, мировая экономика, bild
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Мировая экономика, Bild
16:22 31.08.2025
 
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью

Глава минтруда ФРГ Бас назвала чушью слова Мерца о проблемах с соцобеспечением

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Бундестаг . Архивное фото
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна неспособна финансировать систему социального обеспечения, фактически раскритиковав позицию канцлера.
В субботу Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет.

"Эта дискуссия о том, что мы больше не можем себе позволить эти системы социального страхования и социальное государство, и я заранее прошу прощения за выражение - это чушь", - приводит слова министра агентство DPA. С этим заявлением она выступила на конференции земельного отделения молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos в регионе Северный Рейн-Вестфалия.

При этом министр признала необходимость реформ в этой области.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Bild: власти ФРГ хотят ужесточить санкции против получателей пособия
12:33
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯФридрих МерцМировая экономикаBild
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала