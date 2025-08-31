https://1prime.ru/20250831/irak-861543607.html

Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум

Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум - 31.08.2025, ПРАЙМ

Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум

Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T22:12+0300

2025-08-31T22:12+0300

2025-08-31T22:12+0300

экономика

нефть

россия

ирак

багдад

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82911/86/829118675_0:73:5143:2966_1920x0_80_0_0_fad57a04118a95fbf1326217ac7a4b8d.jpg

БАГДАД, 31 авг – ПРАЙМ. Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний на Первый Багдадский энергетический форум, который пройдет 6-7 сентября, заявил РИА Новости исполнительный директор Багдадского энергетического форума Ахмед аль-Ванди. "Мы направили приглашения ряду министров нефти и энергетики, включая министра энергетики России, российским компаниям, работающим в Ираке, крупным международным компаниям, чтобы форум стал площадкой высокого уровня для диалога и обмена мнениями между лицами, принимающими решения, и экспертами", - сказал аль-Ванди. По его словам, форум является для Ирака важной вехой, его проведение говорит о серьёзном намерении Ирака играть ключевую роль в международной энергетической сфере. "Это событие подтверждает, что Ирак продолжает укреплять свои позиции как ключевого центра национальных, региональных и международных интересов, и чётко демонстрирует, что Багдад открыт для партнёрства и готов внести свой вклад в формирование более сбалансированного и устойчивого будущего в энергетическом секторе", - добавил директор мероприятия. Он рассказал, что форум продлится два дня и будет включать в себя диалоговые площадки высокого уровня, в том числе министерскую площадку и другие площадки для международных компаний и энергетических агентств. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что созыв первого Багдадского международного энергетического форума представляет собой важнейший этап для мировой нефтяной промышленности и укрепляет центральную позицию Ирака в энергетическом секторе на региональном и глобальном уровнях. Он указал, что форум станет возможностью привлечь специалистов в области энергетики, инвесторов и глобальных партнеров для развития энергетического потенциала и промышленности Ирака, выразив надежду, что он станет международным мероприятием, проводимым в Ираке регулярно.

https://1prime.ru/20250831/sotrudnichestvo--861529335.html

https://1prime.ru/20250827/energetika-861316322.html

ирак

багдад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, ирак, багдад, опек