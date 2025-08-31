Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум
Ирак пригласил министров энергетики разных стран на Первый Багдадский энергетический форум
Ирак. Город Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 31 авг – ПРАЙМ. Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний на Первый Багдадский энергетический форум, который пройдет 6-7 сентября, заявил РИА Новости исполнительный директор Багдадского энергетического форума Ахмед аль-Ванди.
"Мы направили приглашения ряду министров нефти и энергетики, включая министра энергетики России, российским компаниям, работающим в Ираке, крупным международным компаниям, чтобы форум стал площадкой высокого уровня для диалога и обмена мнениями между лицами, принимающими решения, и экспертами", - сказал аль-Ванди.
По его словам, форум является для Ирака важной вехой, его проведение говорит о серьёзном намерении Ирака играть ключевую роль в международной энергетической сфере.
"Это событие подтверждает, что Ирак продолжает укреплять свои позиции как ключевого центра национальных, региональных и международных интересов, и чётко демонстрирует, что Багдад открыт для партнёрства и готов внести свой вклад в формирование более сбалансированного и устойчивого будущего в энергетическом секторе", - добавил директор мероприятия.
Он рассказал, что форум продлится два дня и будет включать в себя диалоговые площадки высокого уровня, в том числе министерскую площадку и другие площадки для международных компаний и энергетических агентств.
На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что созыв первого Багдадского международного энергетического форума представляет собой важнейший этап для мировой нефтяной промышленности и укрепляет центральную позицию Ирака в энергетическом секторе на региональном и глобальном уровнях. Он указал, что форум станет возможностью привлечь специалистов в области энергетики, инвесторов и глобальных партнеров для развития энергетического потенциала и промышленности Ирака, выразив надежду, что он станет международным мероприятием, проводимым в Ираке регулярно.