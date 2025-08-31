Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/irak-861543607.html
Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум
Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум - 31.08.2025, ПРАЙМ
Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум
Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T22:12+0300
2025-08-31T22:12+0300
экономика
нефть
россия
ирак
багдад
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/86/829118675_0:73:5143:2966_1920x0_80_0_0_fad57a04118a95fbf1326217ac7a4b8d.jpg
БАГДАД, 31 авг – ПРАЙМ. Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний на Первый Багдадский энергетический форум, который пройдет 6-7 сентября, заявил РИА Новости исполнительный директор Багдадского энергетического форума Ахмед аль-Ванди. "Мы направили приглашения ряду министров нефти и энергетики, включая министра энергетики России, российским компаниям, работающим в Ираке, крупным международным компаниям, чтобы форум стал площадкой высокого уровня для диалога и обмена мнениями между лицами, принимающими решения, и экспертами", - сказал аль-Ванди. По его словам, форум является для Ирака важной вехой, его проведение говорит о серьёзном намерении Ирака играть ключевую роль в международной энергетической сфере. "Это событие подтверждает, что Ирак продолжает укреплять свои позиции как ключевого центра национальных, региональных и международных интересов, и чётко демонстрирует, что Багдад открыт для партнёрства и готов внести свой вклад в формирование более сбалансированного и устойчивого будущего в энергетическом секторе", - добавил директор мероприятия. Он рассказал, что форум продлится два дня и будет включать в себя диалоговые площадки высокого уровня, в том числе министерскую площадку и другие площадки для международных компаний и энергетических агентств. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что созыв первого Багдадского международного энергетического форума представляет собой важнейший этап для мировой нефтяной промышленности и укрепляет центральную позицию Ирака в энергетическом секторе на региональном и глобальном уровнях. Он указал, что форум станет возможностью привлечь специалистов в области энергетики, инвесторов и глобальных партнеров для развития энергетического потенциала и промышленности Ирака, выразив надежду, что он станет международным мероприятием, проводимым в Ираке регулярно.
https://1prime.ru/20250831/sotrudnichestvo--861529335.html
https://1prime.ru/20250827/energetika-861316322.html
ирак
багдад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/86/829118675_38:0:4763:3544_1920x0_80_0_0_98578dccc3cc672c74fd230c2666b366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, ирак, багдад, опек
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИРАК, БАГДАД, ОПЕК
22:12 31.08.2025
 
Ирак пригласил Россию на Первый Багдадский энергетический форум

Ирак пригласил министров энергетики разных стран на Первый Багдадский энергетический форум

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Ирак. Город Багдад. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАГДАД, 31 авг – ПРАЙМ. Ирак пригласил министров энергетики и нефти разных стран, включая Россию, представителей работающих в стране российских компаний и международных энергокомпаний на Первый Багдадский энергетический форум, который пройдет 6-7 сентября, заявил РИА Новости исполнительный директор Багдадского энергетического форума Ахмед аль-Ванди.
"Мы направили приглашения ряду министров нефти и энергетики, включая министра энергетики России, российским компаниям, работающим в Ираке, крупным международным компаниям, чтобы форум стал площадкой высокого уровня для диалога и обмена мнениями между лицами, принимающими решения, и экспертами", - сказал аль-Ванди.
Владимир Путин и Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Источник: Путин и Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике
13:09
По его словам, форум является для Ирака важной вехой, его проведение говорит о серьёзном намерении Ирака играть ключевую роль в международной энергетической сфере.
"Это событие подтверждает, что Ирак продолжает укреплять свои позиции как ключевого центра национальных, региональных и международных интересов, и чётко демонстрирует, что Багдад открыт для партнёрства и готов внести свой вклад в формирование более сбалансированного и устойчивого будущего в энергетическом секторе", - добавил директор мероприятия.
Он рассказал, что форум продлится два дня и будет включать в себя диалоговые площадки высокого уровня, в том числе министерскую площадку и другие площадки для международных компаний и энергетических агентств.
На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что созыв первого Багдадского международного энергетического форума представляет собой важнейший этап для мировой нефтяной промышленности и укрепляет центральную позицию Ирака в энергетическом секторе на региональном и глобальном уровнях. Он указал, что форум станет возможностью привлечь специалистов в области энергетики, инвесторов и глобальных партнеров для развития энергетического потенциала и промышленности Ирака, выразив надежду, что он станет международным мероприятием, проводимым в Ираке регулярно.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Минэнерго призвало повышать роль государства в развитии энергетики
27 августа, 11:50
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯИРАКБАГДАДОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала