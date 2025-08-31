Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас поставили на место после выпада в сторону России - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250831/kallas-861523068.html
Каллас поставили на место после выпада в сторону России
Каллас поставили на место после выпада в сторону России - 31.08.2025, ПРАЙМ
Каллас поставили на место после выпада в сторону России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России.Накануне... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T08:51+0300
2025-08-31T08:51+0300
спецоперация на украине
украина
европа
россия
сша
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России.Накануне она заявила, что Россия нанесла значительный ущерб Украине и что "невозможно представить возврат замороженных российских активов без компенсаций Киеву"."На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович.После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861506968.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, россия, сша, кая каллас, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ, США, Кая Каллас, ЕС
08:51 31.08.2025
 
Каллас поставили на место после выпада в сторону России

Кошкович раскритиковал заявление Каллас о российских активах

© CC BY 4.0 / European Union 2024 Кая Каллас
 Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России.

Накануне она заявила, что Россия нанесла значительный ущерб Украине и что "невозможно представить возврат замороженных российских активов без компенсаций Киеву".
"На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович.

После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах
Вчера, 16:14
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАРОССИЯСШАКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала