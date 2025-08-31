Каллас поставили на место после выпада в сторону России
Кошкович раскритиковал заявление Каллас о российских активах
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России.
Накануне она заявила, что Россия нанесла значительный ущерб Украине и что "невозможно представить возврат замороженных российских активов без компенсаций Киеву".
"На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович.
После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
