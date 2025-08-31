Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-08-31T19:00+0300
2025-08-31T19:00+0300
политика
россия
рф
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
евразэс
снг
шос
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. "Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве". Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.
россия, рф, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, евразэс, снг, шос
Политика, РОССИЯ, РФ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ЕврАзЭС, СНГ, ШОС
19:00 31.08.2025
 
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с Днем независимости страны

© POOL | Перейти в медиабанкВ. Путин с С. Жапаровым
В. Путин с С. Жапаровым
В. Путин с С. Жапаровым. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.
Политика
 
 
