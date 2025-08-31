https://1prime.ru/20250831/kirgiziya-861538537.html

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - 31.08.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T19:00+0300

2025-08-31T19:00+0300

2025-08-31T19:00+0300

политика

россия

рф

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

евразэс

снг

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/84055/24/840552445_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_e19034c092f83d1e85c0e9d7090f44a7.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с Днем независимости страны, отметив, что отношения между РФ и Киргизией строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. "Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух стран, что "в полной мере отвечает интересам дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве". Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам благополучия и процветания.

https://1prime.ru/20250830/putin-861516307.html

рф

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, евразэс, снг, шос