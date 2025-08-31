https://1prime.ru/20250831/kitay-861530123.html

Китай привлек роботов для работы с журналистами на саммите ШОС

Китай привлек роботов для работы с журналистами на саммите ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ

Китай привлек роботов для работы с журналистами на саммите ШОС

Достижения современной робототехники стали важным элементом проходящего в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества, организаторы... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T13:38+0300

2025-08-31T13:38+0300

2025-08-31T13:38+0300

экономика

китай

пекин

индия

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861529888_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_8381a206ce6ffe2415705c29789c2686.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Достижения современной робототехники стали важным элементом проходящего в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества, организаторы пресс-центра саммита показали, что взаимодействие людей и роботов может быть увлекательным и зрелищным, но также удобным и эффективным, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проведет торжественный прием для высоких гостей. И пока лидеры прибывают в Тяньцзинь и проводят двусторонние встречи, журналистам предоставлена возможность повзаимодействовать с роботами и испытать их возможности. В пресс-центре вместе с коллегами-людьми журналистов встречает робот-гуманоид Сяо Хэ, получившая свои имя от слова "хэцзо" - сотрудничество. Она владеет русским, китайским и английским языками и рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию, может просто поговорить на самые разные темы и активно дает интервью. За развлекательную программу отвечает колёсный гуманоидный робот Tora с подвижными тактильными руками с 26 степенями свободы, в пресс-центре он активно демонстрирует свои танцевальные навыки и возможности по сортировке посылок, но как РИА Новости рассказал представитель компании-разработчика PaXini, он может также помогать в уходе за пожилыми и маломобильными людьми, использоваться на промышленных объектах и в сфере услуг. В Тяньцзине в дни саммита стоит традиционно жаркая для конца августа погода, температура доходит до 30 градусов, и робот-мороженщик Mr. Doue’r помогает журналистам охладиться, при этом работает довольно быстро – на подачу каждой порции мороженного у него уходит 30 секунд. Робот терпеливо выслушивает клиентов, а если назвать ему имя, то он запомнит ваш заказ и предложит то же самое при следующем. Воду представителям СМИ также развозит юркий робот-доставщик. Китай на всех проводимых в стране крупных международных мероприятиях обычно организует мастер-классы и выступления, чтобы познакомить зарубежных гостей с традициями и культурой страны. Журналистов, освещающих нынешний саммит ШОС, с изяществом каллиграфии знакомит робот-манипулятор, всем желающим он может на память написать фразы с пожеланиями счастья, удачи, мира и радости. Необычным образом один из китайских символов представили робототехники из Пекина, они показали дрон, который помещен в капсулу, напоминающую лотос, его используют для патрулирования линий электропередач, автомагистралей, городов, промышленных объектов, а также в лесной местности. Представитель компании "Юньшэн чжинэн" Чжу Шэнли рассказал РИА Новости, что дрон, используя камеры и датчики, может "видеть", где на дорогах происходят аварии и заторы, где произошел пожар или обрушения, и уведомляет об этом местные власти. На одной зарядке он может пролететь 15 километров, после чего возвращается на станцию-лотос, где за 50 секунд происходит автоматическая замена батареи, и он снова готов отправиться на службу, при этом в пресс-центре взлететь ему не разрешили. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250831/tszinpin-861521557.html

https://1prime.ru/20250831/shos-861524907.html

https://1prime.ru/20250831/lukashenko-861523326.html

китай

пекин

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, пекин, индия, владимир путин, си цзиньпин, шос