Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом в кулуарах саммита ШОС
Александром Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении.
Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.