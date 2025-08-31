Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом в кулуарах саммита ШОС
2025-08-31T15:18+0300
2025-08-31T15:18+0300
МИНСК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении. Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
15:18 31.08.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Александром Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МИНСК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии в кулуарах саммита ШОС в Китае пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", - говорится в сообщении.
Лукашенко находится с визитом в КНР. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проводит торжественный прием для высоких гостей. Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с председателем КНР.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
