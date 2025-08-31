Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину
Мерц: никто на Западе не обсуждает отправку войск на Украину
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF, что Запад сейчас не рассматривает возможность отправки наземных войск на Украину.
"Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он.
Канцлер отметил, что сейчас речь идет о гарантиях безопасности для Украины на случай прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
