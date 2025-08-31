Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250831/merts-861533776.html
Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину
Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину - 31.08.2025, ПРАЙМ
Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF, что Запад сейчас не рассматривает возможность отправки наземных войск на Украину."Никто не говорит о... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T16:10+0300
2025-08-31T16:10+0300
спецоперация на украине
украина
германия
фридрих мерц
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF, что Запад сейчас не рассматривает возможность отправки наземных войск на Украину."Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он.Канцлер отметил, что сейчас речь идет о гарантиях безопасности для Украины на случай прекращения огня.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
https://1prime.ru/20250831/kallas-861523068.html
https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, фридрих мерц, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, НАТО
16:10 31.08.2025
 
Мерц высказался по вопросу отправки войск на Украину

Мерц: никто на Западе не обсуждает отправку войск на Украину

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF, что Запад сейчас не рассматривает возможность отправки наземных войск на Украину.

"Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Каллас поставили на место после выпада в сторону России
08:51
Канцлер отметил, что сейчас речь идет о гарантиях безопасности для Украины на случай прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
11:25
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯФридрих МерцНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала