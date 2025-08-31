Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину - 31.08.2025
Спецоперация на Украине
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину - 31.08.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
Введение войск НАТО на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с российскими вооруженными силами, в которой Запад проиграет, заявил профессор из | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T03:24+0300
2025-08-31T03:25+0300
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Введение войск НАТО на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с российскими вооруженными силами, в которой Запад проиграет, заявил профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских,” — отметил политолог. Профессор также обратил внимание на то, что европейские войска малочисленны и не обладают должным уровнем подготовки, что обрекает их на поражение. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины. Он пообещал, что в период его президентства американские силы там присутствовать не будут. В свою очередь, рв МИД России подчеркнули, что любые планы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта.
03:24 31.08.2025 (обновлено: 03:25 31.08.2025)
 
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину

Профессор Миршаймер: ввод войск НАТО на территорию Украины обернется для них поражение

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Эмблема НАТО
Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Введение войск НАТО на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с российскими вооруженными силами, в которой Запад проиграет, заявил профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.
“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских,” — отметил политолог.
Профессор также обратил внимание на то, что европейские войска малочисленны и не обладают должным уровнем подготовки, что обрекает их на поражение.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины. Он пообещал, что в период его президентства американские силы там присутствовать не будут. В свою очередь, рв МИД России подчеркнули, что любые планы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта.
