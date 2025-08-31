https://1prime.ru/20250831/nato-861519777.html
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
2025-08-31T03:24+0300
2025-08-31T03:24+0300
2025-08-31T03:25+0300
спецоперация на украине
украина
запад
сша
дональд трамп
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b8a749d283eb669198d63cd1e94038e.jpg
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Введение войск НАТО на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с российскими вооруженными силами, в которой Запад проиграет, заявил профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских,” — отметил политолог. Профессор также обратил внимание на то, что европейские войска малочисленны и не обладают должным уровнем подготовки, что обрекает их на поражение. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины. Он пообещал, что в период его президентства американские силы там присутствовать не будут. В свою очередь, рв МИД России подчеркнули, что любые планы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта.
украина
запад
сша
украина, запад, сша, дональд трамп, мид рф, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, МИД РФ, НАТО
