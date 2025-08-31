Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иная картина". Новые данные о военных расходах НАТО напугали Европу
В офисе НАТО в Брюсселе была обнародована свежая информация о военных расходах стран-участниц альянса, сообщает издание Junge Welt. | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В офисе НАТО в Брюсселе была обнародована свежая информация о военных расходах стран-участниц альянса, сообщает издание Junge Welt. В статье подчеркивается, что в последнее время в западных медиа стали появляться сообщения о якобы снижении темпов роста военных расходов странами альянса. "Но если взглянуть на факты, получается иная картина", — говорят авторы публикации. "Военные расходы европейских стран НАТО и Канады вырастут на 15,9% в годовом исчислении в 2025 году после того, как расходы в 2024 году увеличились на 18,6% по сравнению с 2023-м. Но и в 2023 году уже был огромный рост. С 2022 года общая сумма, которую НАТО, Европа и Канада ежегодно закачивают в свои армии, выросла с 375 миллиардов долларов до более чем 550 миллиардов долларов. Это рост более чем на 46% за три года!" — говорится в статье.Вместе с тем авторы материала уверены, что никаких признаков замедления роста военных расходов не видно, как бы не утверждалось, что разница в три процентных пункта между показателями за 2024 и 2025 годы указывает, что страны НАТО снижают темпы роста расходов на вооружения.
"Иная картина". Новые данные о военных расходах НАТО напугали Европу

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В офисе НАТО в Брюсселе была обнародована свежая информация о военных расходах стран-участниц альянса, сообщает издание Junge Welt.
В статье подчеркивается, что в последнее время в западных медиа стали появляться сообщения о якобы снижении темпов роста военных расходов странами альянса. "Но если взглянуть на факты, получается иная картина", — говорят авторы публикации.
"Военные расходы европейских стран НАТО и Канады вырастут на 15,9% в годовом исчислении в 2025 году после того, как расходы в 2024 году увеличились на 18,6% по сравнению с 2023-м. Но и в 2023 году уже был огромный рост. С 2022 года общая сумма, которую НАТО, Европа и Канада ежегодно закачивают в свои армии, выросла с 375 миллиардов долларов до более чем 550 миллиардов долларов. Это рост более чем на 46% за три года!" — говорится в статье.
Вместе с тем авторы материала уверены, что никаких признаков замедления роста военных расходов не видно, как бы не утверждалось, что разница в три процентных пункта между показателями за 2024 и 2025 годы указывает, что страны НАТО снижают темпы роста расходов на вооружения.
Заголовок открываемого материала