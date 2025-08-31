Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции задержали мужчину с драгоценностями на $11,7 млн, пишет Parisien
Во Франции задержали мужчину с драгоценностями на $11,7 млн, пишет Parisien
2025-08-31T23:56+0300
2025-08-31T23:56+0300
происшествия
мировая экономика
франция
париж
тунис
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. "Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание. Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.
франция
париж
тунис
мировая экономика, франция, париж, тунис
Происшествия, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, ТУНИС
23:56 31.08.2025
 
Во Франции задержали мужчину с драгоценностями на $11,7 млн, пишет Parisien

Parisien: в Париже задержали тунисца с драгоценностями на $11,7 млн

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
"Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание.
Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.
ПроисшествияМировая экономикаФРАНЦИЯПарижТУНИС
 
 
Заголовок открываемого материала