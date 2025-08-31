https://1prime.ru/20250831/peskov-861531065.html

Песков: Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине

2025-08-31T14:31+0300

спецоперация на украине

украина

рф

дмитрий песков

россия

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Россия тем временем сохраняет свой настрой, мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами”, - отметил Песков в комментарии, опубликованном в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

украина

рф

2025

Новости

украина, рф, дмитрий песков, россия