Песков: Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине
2025-08-31T14:31+0300
спецоперация на украине
украина
рф
дмитрий песков
россия
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Россия тем временем сохраняет свой настрой, мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами”, - отметил Песков в комментарии, опубликованном в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
украина
рф
