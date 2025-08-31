https://1prime.ru/20250831/putin-861535724.html
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС
Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T17:46+0300
2025-08-31T17:46+0300
2025-08-31T17:46+0300
политика
россия
китай
азербайджан
рф
мировая экономика
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847586899_0:37:3255:1868_1920x0_80_0_0_18288bf64df0b6f6713342366f90ef89.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у них будет возможность пересечься, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности встречи Путина и Алиева в Китае. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html
китай
азербайджан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847586899_280:0:2976:2022_1920x0_80_0_0_bbe75eb563ed166fdf03a1652a6a3c11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, азербайджан, рф, мировая экономика, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Мировая экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС
Песков: беседа Путина и Алиева на полях ШОС в Китае возможн