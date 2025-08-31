https://1prime.ru/20250831/putin-861535724.html

Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС

Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ

Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС

Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T17:46+0300

2025-08-31T17:46+0300

2025-08-31T17:46+0300

политика

россия

китай

азербайджан

рф

мировая экономика

дмитрий песков

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847586899_0:37:3255:1868_1920x0_80_0_0_18288bf64df0b6f6713342366f90ef89.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у них будет возможность пересечься, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности встречи Путина и Алиева в Китае. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html

китай

азербайджан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, азербайджан, рф, мировая экономика, дмитрий песков, владимир путин, шос