Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС - 31.08.2025
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС
2025-08-31T17:46+0300
2025-08-31T17:46+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у них будет возможность пересечься, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности встречи Путина и Алиева в Китае. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
17:46 31.08.2025
 
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС

Песков: беседа Путина и Алиева на полях ШОС в Китае возможна

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у них будет возможность пересечься, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности встречи Путина и Алиева в Китае.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира
