На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel."В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — отмечается в материале.Как подчеркивает издание, Москва посылает Западу ясный сигнал: Россия намерена и дальше продвигать идею многополярного мирового порядка, а встречи в рамках ШОС призваны существенно ускорить этот процесс. С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии. 31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны
23:16 31.08.2025 (обновлено: 23:22 31.08.2025)
 
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС

Tagesspiegel: Путин не уделил внимание теме Украины в интервью перед саммитом ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025
Саммит ШОС -2025 - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Саммит ШОС -2025. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel.
"В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — отмечается в материале.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира
Вчера, 16:14
Как подчеркивает издание, Москва посылает Западу ясный сигнал: Россия намерена и дальше продвигать идею многополярного мирового порядка, а встречи в рамках ШОС призваны существенно ускорить этот процесс.
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.
31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Песков оценил возможность беседы Путина и Алиева на саммите ШОС
Вчера, 17:46
 
Мировая экономикаЗАПАДКИТАЙУКРАИНАВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
