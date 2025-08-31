https://1prime.ru/20250831/putin-861546122.html

На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС

На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ

На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС

Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T23:16+0300

2025-08-31T23:16+0300

2025-08-31T23:22+0300

мировая экономика

запад

китай

украина

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c8c6fd34334bfd3447084054c374570.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel."В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — отмечается в материале.Как подчеркивает издание, Москва посылает Западу ясный сигнал: Россия намерена и дальше продвигать идею многополярного мирового порядка, а встречи в рамках ШОС призваны существенно ускорить этот процесс. С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии. 31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны

https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html

https://1prime.ru/20250831/putin-861535724.html

запад

китай

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, китай, украина, владимир путин, си цзиньпин, шос