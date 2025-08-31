https://1prime.ru/20250831/putin-861546122.html
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин не поднимал тему конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel."В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — отмечается в материале.Как подчеркивает издание, Москва посылает Западу ясный сигнал: Россия намерена и дальше продвигать идею многополярного мирового порядка, а встречи в рамках ШОС призваны существенно ускорить этот процесс. С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии. 31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Tagesspiegel: Путин не уделил внимание теме Украины в интервью перед саммитом ШОС