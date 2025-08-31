"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада

https://1prime.ru/20250831/sammit-861546265.html

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik."На этой неделе мы станем свидетелями очень важных событий для будущего всего мира. Или, может быть, правильнее сказать так: теперь все начнет становиться на свои места. <…> Там будет практически весь мир. За исключением загнивающих атлантических стран! <…> На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче", — говорится в публикации.С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны

