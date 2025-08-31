Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада - 31.08.2025
"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада
"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада
Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik. | 31.08.2025, ПРАЙМ
китай
турция
запад
общество
мировая экономика
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik."На этой неделе мы станем свидетелями очень важных событий для будущего всего мира. Или, может быть, правильнее сказать так: теперь все начнет становиться на свои места. &lt;…&gt; Там будет практически весь мир. За исключением загнивающих атлантических стран! &lt;…&gt; На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче", — говорится в публикации.С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны
китай
турция
запад
китай, турция, запад, общество , мировая экономика, владимир путин, си цзиньпин, шос
КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД, Общество , Мировая экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
23:19 31.08.2025
 
"Зазвучит громче": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада

Aydinlik: саммит ШОС символизирует формирование нового миропорядка

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik.
"На этой неделе мы станем свидетелями очень важных событий для будущего всего мира. Или, может быть, правильнее сказать так: теперь все начнет становиться на свои места. <…> Там будет практически весь мир. За исключением загнивающих атлантических стран! <…> На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче", — говорится в публикации.
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.
31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны
Саммит ШОС -2025 - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Вчера, 23:16
 
КИТАЙТУРЦИЯЗАПАДОбществоМировая экономикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
