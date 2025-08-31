Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира
Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира и стабильности
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в условиях нестабильности и неопределенности в мире несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС.
"В настоящее время, когда в мире ускоряются невиданные за столетие перемены, а факторы нестабильности, неопределённости и непредсказуемости значительно возросли, Шанхайская организация сотрудничества несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности, а также содействие развитию и процветанию всех стран", - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что нынешний саммит призван сыграть важную роль в достижении консенсуса между всеми сторонами, стимулировании сотрудничества и разработке плана дальнейшего развития.
"Уверен, что благодаря совместным усилиям всех сторон нынешний саммит увенчается полным успехом. Шанхайская организация сотрудничества, несомненно, добьётся ещё больших успехов и развития, внеся ещё больший вклад в укрепление единства и сотрудничества между государствами-членами, консолидацию сил глобального Юга и содействие прогрессу человеческой цивилизации", - добавил он.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.