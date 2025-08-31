https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html

Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира

Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира - 31.08.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в условиях нестабильности и неопределенности в мире несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T16:14+0300

2025-08-31T16:14+0300

2025-08-31T16:14+0300

мировая экономика

китай

индия

иран

си цзиньпин

шос

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392468_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_27263e5ce81bba87e33acd1927cf18af.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в условиях нестабильности и неопределенности в мире несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС. "В настоящее время, когда в мире ускоряются невиданные за столетие перемены, а факторы нестабильности, неопределённости и непредсказуемости значительно возросли, Шанхайская организация сотрудничества несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности, а также содействие развитию и процветанию всех стран", - заявил Си Цзиньпин. Китайский лидер подчеркнул, что нынешний саммит призван сыграть важную роль в достижении консенсуса между всеми сторонами, стимулировании сотрудничества и разработке плана дальнейшего развития. "Уверен, что благодаря совместным усилиям всех сторон нынешний саммит увенчается полным успехом. Шанхайская организация сотрудничества, несомненно, добьётся ещё больших успехов и развития, внеся ещё больший вклад в укрепление единства и сотрудничества между государствами-членами, консолидацию сил глобального Юга и содействие прогрессу человеческой цивилизации", - добавил он. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250831/putin-861533891.html

китай

индия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, индия, иран, си цзиньпин, шос