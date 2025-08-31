Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Терпение закончилось". Запад поразило ускорение темпов наступления России - 31.08.2025
Спецоперация на Украине
"Терпение закончилось". Запад поразило ускорение темпов наступления России
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс рф
наступление
красноармейск
константиновка
украина
денис пушилин
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российская армия существенно нарастила темпы наступления на территории Украины, освободив за последний месяц свыше 700 квадратных километров. Подразделения ВС России уже ведут боевые действия в Покровске (Красноармейске - прим. ред.) и приближаются к Константиновке, сообщается в статье издания Steigan."На сегодняшний день бои ведутся на подступах к Константиновке и уже в черте Покровска. Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им взять под контроль донецкие муниципалитеты Авдеевка и Угледар в 2024 году. В обоих случаях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих бойцов, чтобы не допустить их изоляции в городской застройке", — говорится в публикации.Также указывается, что если Россия сохранит такие темпы продвижения, какими она продвигалась в течение последних шесть месяцев, "следующим куском должен пасть Покровск". В материале приводится заявление офицера 155-й украинской механизированной бригады: "Фронт все еще нестабилен... Он перемещается туда, где русские распределяют больше всего ресурсов, и теперь это место — Покровск".Кроме того, издание приводит мнение бывшего дипломата из Великобритании Аластера Крука, который, заметив, что "терпение России исчерпано", предположил, что в ближайшем будущем российские войска могут еще больше повысить скорость наступления.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения поселка Камышеваха весь южный регион Донецкой Народной Республики оказался под контролем российских сил. Также российские армия, по его словам, сейчас ведут бои в многоэтажных домах Красноармейска и активно движутся в направлении Константиновки, до которой им осталось всего несколько километров.
красноармейск
константиновка
украина
конфликт на украине, вс рф, наступление, красноармейск, константиновка, украина, денис пушилин
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, наступление, Красноармейск, Константиновка, УКРАИНА, Денис Пушилин
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российская армия существенно нарастила темпы наступления на территории Украины, освободив за последний месяц свыше 700 квадратных километров. Подразделения ВС России уже ведут боевые действия в Покровске (Красноармейске - прим. ред.) и приближаются к Константиновке, сообщается в статье издания Steigan.
"На сегодняшний день бои ведутся на подступах к Константиновке и уже в черте Покровска. Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им взять под контроль донецкие муниципалитеты Авдеевка и Угледар в 2024 году. В обоих случаях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих бойцов, чтобы не допустить их изоляции в городской застройке", — говорится в публикации.
Также указывается, что если Россия сохранит такие темпы продвижения, какими она продвигалась в течение последних шесть месяцев, "следующим куском должен пасть Покровск". В материале приводится заявление офицера 155-й украинской механизированной бригады: "Фронт все еще нестабилен... Он перемещается туда, где русские распределяют больше всего ресурсов, и теперь это место — Покровск".
Кроме того, издание приводит мнение бывшего дипломата из Великобритании Аластера Крука, который, заметив, что "терпение России исчерпано", предположил, что в ближайшем будущем российские войска могут еще больше повысить скорость наступления.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения поселка Камышеваха весь южный регион Донецкой Народной Республики оказался под контролем российских сил. Также российские армия, по его словам, сейчас ведут бои в многоэтажных домах Красноармейска и активно движутся в направлении Константиновки, до которой им осталось всего несколько километров.
