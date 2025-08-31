https://1prime.ru/20250831/tszinpin--861533586.html

Си Цзиньпин: ШОС способствует построению нового типа отношений стран

Си Цзиньпин: ШОС способствует построению нового типа отношений стран - 31.08.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин: ШОС способствует построению нового типа отношений стран

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений, заявил в воскресенье председатель | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T15:54+0300

2025-08-31T15:54+0300

2025-08-31T15:54+0300

экономика

мировая экономика

китай

индия

иран

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392468_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_27263e5ce81bba87e33acd1927cf18af.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС. "С момента своего создания Шанхайская организация сотрудничества неизменно придерживалась "Шанхайского духа", укрепляла единство и взаимное доверие, углубляла практическое сотрудничество и участвовала в международных и региональных делах", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер подчеркнул, что ШОС "стала значимой силой, способствующей построению нового типа международных отношений и Сообщества единой судьбы человечества". Он также выразил уверенность, что проведение саммита объединения в Тяньцзине придаст новый импульс устойчивому развитию Шанхайской организации сотрудничества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250831/kitay-861530123.html

китай

индия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, индия, иран, си цзиньпин, шос