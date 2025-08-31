Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/tszinpin-861532893.html
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T15:11+0300
2025-08-31T15:11+0300
экономика
китай
индия
иран
владимир путин
си цзиньпин
шос
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353457_0:36:3043:1748_1920x0_80_0_0_2152c0a25d01239556131a7a3d0d2df2.jpg
ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Центральное телевидение Китая. "Вечером 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине, чтобы приветствовать иностранных гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества 2025 года", - говорится в сообщении. Телеканал отметил, что перед началом банкета Си Цзиньпин с супругой тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменявшись рукопожатиями и приветствиями, а также сделав совместные фотографии. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250831/sotrudnichestvo-861532451.html
китай
индия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353457_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_819ebf595a7a673f80821489b98b6658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, индия, иран, владимир путин, си цзиньпин, шос, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИРАН, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Мировая экономика
15:11 31.08.2025
 
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС

Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС в Тяньцзине

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вечером 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине, чтобы приветствовать иностранных гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества 2025 года", - говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что перед началом банкета Си Цзиньпин с супругой тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменявшись рукопожатиями и приветствиями, а также сделав совместные фотографии.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом
15:04
 
ЭкономикаКИТАЙИНДИЯИРАНВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала