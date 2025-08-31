https://1prime.ru/20250831/ukraina-861521139.html

"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины

На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией,... | 31.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на интервью для YouTube-канала Dialogue Works.“Это просто политическая игра, <…> потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, <…> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины,” — подчеркнул он.Риттер также предполагает, что возраст призыва на Украине вскоре может быть снижен до 18 лет, что приведет к катастрофическим последствиям.“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец,” — заявил аналитик.Ранее, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.

