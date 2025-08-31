https://1prime.ru/20250831/ukraina-861521139.html
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией,... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T06:49+0300
2025-08-31T06:49+0300
2025-08-31T06:50+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
скотт риттер
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на интервью для YouTube-канала Dialogue Works.“Это просто политическая игра, <…> потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, <…> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины,” — подчеркнул он.Риттер также предполагает, что возраст призыва на Украине вскоре может быть снижен до 18 лет, что приведет к катастрофическим последствиям.“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец,” — заявил аналитик.Ранее, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
https://1prime.ru/20250831/zelenskiy-861520289.html
https://1prime.ru/20250831/nato-861519777.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, запад, скотт риттер, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
Риттер: на Западе жертвуют Украиной, чтобы не дать США и России сблизиться