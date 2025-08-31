Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
Спецоперация на Украине
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины
На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией,... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на интервью для YouTube-канала Dialogue Works.“Это просто политическая игра, &lt;…&gt; потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, &lt;…&gt; готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины,” — подчеркнул он.Риттер также предполагает, что возраст призыва на Украине вскоре может быть снижен до 18 лет, что приведет к катастрофическим последствиям.“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец,” — заявил аналитик.Ранее, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
06:49 31.08.2025 (обновлено: 06:50 31.08.2025)
 
"Уничтожают генофонд": в США заявили о приближении конца Украины

Риттер: на Западе жертвуют Украиной, чтобы не дать США и России сблизиться

МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. На Западе существуют политические круги, готовые принести в жертву Украину и ее население, лишь бы не допустить сближения между Соединенными Штатами и Россией, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
“Это просто политическая игра, <…> потому что внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, <…> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины,” — подчеркнул он.
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Риттер также предполагает, что возраст призыва на Украине вскоре может быть снижен до 18 лет, что приведет к катастрофическим последствиям.
“Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец,” — заявил аналитик.
Ранее, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин назвал украинский народ братским.
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
Спецоперация на Украине УКРАИНА США ЗАПАД Скотт Риттер Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
