СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине
Спецоперация на Украине
СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине
СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине - 31.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине
Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild."Даже если оружие замолчит и между... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild."Даже если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, федеральное правительство намерено обеспечить гарантии безопасности в первую очередь с помощью денег… В правительственных кругах сомневаются, дойдет ли дело до размещения западных военнослужащих, особенно после отказа (президента США Дональда – ред.) Трампа участвовать в этом", — говорится в публикации.Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ в случае заключения перемирия, говорится в материале. По информации Bild, Германия собирается взять на себя выплату по меньшей мере части жалованья украинским военнослужащим, так как Киев опасается снижения численности армии в случае отмены надбавок за участие в боевых действиях.Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
германия
украина
Новости
германия, украина, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:35 31.08.2025 (обновлено: 13:36 31.08.2025)
 
СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине

Bild: ФРГ сняла с повестки вопрос возможной отправки своих военных на Украину

Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild.

"Даже если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, федеральное правительство намерено обеспечить гарантии безопасности в первую очередь с помощью денег… В правительственных кругах сомневаются, дойдет ли дело до размещения западных военнослужащих, особенно после отказа (президента США Дональда – ред.) Трампа участвовать в этом", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Каллас поставили на место после выпада в сторону России
08:51
Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.
Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ в случае заключения перемирия, говорится в материале. По информации Bild, Германия собирается взять на себя выплату по меньшей мере части жалованья украинским военнослужащим, так как Киев опасается снижения численности армии в случае отмены надбавок за участие в боевых действиях.

Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
11:25
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
11:25
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАВСУ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
