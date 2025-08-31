https://1prime.ru/20250831/ukraina-861529751.html

СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине

СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине - 31.08.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине

Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild."Даже если оружие замолчит и между... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T13:35+0300

2025-08-31T13:35+0300

2025-08-31T13:36+0300

спецоперация на украине

германия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild."Даже если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, федеральное правительство намерено обеспечить гарантии безопасности в первую очередь с помощью денег… В правительственных кругах сомневаются, дойдет ли дело до размещения западных военнослужащих, особенно после отказа (президента США Дональда – ред.) Трампа участвовать в этом", — говорится в публикации.Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ в случае заключения перемирия, говорится в материале. По информации Bild, Германия собирается взять на себя выплату по меньшей мере части жалованья украинским военнослужащим, так как Киев опасается снижения численности армии в случае отмены надбавок за участие в боевых действиях.Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

https://1prime.ru/20250831/kallas-861523068.html

https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, всу