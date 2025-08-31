СМИ раскрыли изменившийся план Германии по конфликту на Украине
Bild: ФРГ сняла с повестки вопрос возможной отправки своих военных на Украину
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Германии на данный момент сняло с повестки дня вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину, пишет Bild.
"Даже если оружие замолчит и между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, федеральное правительство намерено обеспечить гарантии безопасности в первую очередь с помощью денег… В правительственных кругах сомневаются, дойдет ли дело до размещения западных военнослужащих, особенно после отказа (президента США Дональда – ред.) Трампа участвовать в этом", — говорится в публикации.
Позиция правительства Германии может измениться только при условии каких-либо действий со стороны Трампа или завершения конфликта, однако власти пока не видят никаких признаков этого, уточняет газета.
Берлин делает ставку на оказание поддержки ВСУ в случае заключения перемирия, говорится в материале. По информации Bild, Германия собирается взять на себя выплату по меньшей мере части жалованья украинским военнослужащим, так как Киев опасается снижения численности армии в случае отмены надбавок за участие в боевых действиях.
Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
