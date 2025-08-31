https://1prime.ru/20250831/ukraina-861544749.html

Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине

Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине - 31.08.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T22:40+0300

2025-08-31T22:40+0300

2025-08-31T22:40+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

общество

украина

сша

киев

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа – ред.), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, нато