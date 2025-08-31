Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине
Спецоперация на Украине
Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине
Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине
2025-08-31T22:40+0300
2025-08-31T22:40+0300
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа – ред.), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
22:40 31.08.2025
 
Глава ЕК заявила, что США поддержат ЕС при размещении войск на Украине

Фон дер Ляйен: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа – ред.), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в конфликте на Украине
