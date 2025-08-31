https://1prime.ru/20250831/ukrainets-861546551.html

Украинца, угрожавшего поджогами, депортировали из Польши

Украинца, угрожавшего поджогами, депортировали из Польши

ВАРШАВА, 31 авг – ПРАЙМ. Гражданин Украины, угрожавший поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинцев, депортирован на родину, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. С февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода. В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись работы польских спасателей, занятых тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособия, угрожая дальнейшими поджогами. "Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещенном в интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи", - написал Кервиньский в соцсети Х.

