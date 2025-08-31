https://1prime.ru/20250831/zelenskiy-861517741.html

Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский начал угрожать Венгрии

МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Европейский союз использует Владимира Зеленского для провокационных действий против стран, неугодных объединению, заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.“Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то “зацепить”. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь,” — подчеркнул политик.По мнению Азарова, подобные действия Зеленского указывают на его недостаточную зрелость и неподготовленность к исполнению обязанностей президента.С начала августа Будапешт сообщил о трех атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки вызвали остановку подачи нефти. Поставки в Венгрию и Словакию прекратились на шесть дней.В результате произошедшего правительства Венгрии и Словакии обратились с просьбой к Еврокомиссии обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как сообщает источник в Европейской комиссии РИА Новости, там не видят угрозы для поставок топлива в Союз.

