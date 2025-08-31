Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский начал угрожать Венгрии - 31.08.2025
Спецоперация на Украине
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский начал угрожать Венгрии
2025-08-31T01:19+0300
2025-08-31T01:19+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
венгрия
словакия
украина
владимир зеленский
николай азаров
всу
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Европейский союз использует Владимира Зеленского для провокационных действий против стран, неугодных объединению, заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.“Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то “зацепить”. &lt;…&gt; Так и Зеленский. &lt;…&gt; Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь,” — подчеркнул политик.По мнению Азарова, подобные действия Зеленского указывают на его недостаточную зрелость и неподготовленность к исполнению обязанностей президента.С начала августа Будапешт сообщил о трех атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки вызвали остановку подачи нефти. Поставки в Венгрию и Словакию прекратились на шесть дней.В результате произошедшего правительства Венгрии и Словакии обратились с просьбой к Еврокомиссии обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как сообщает источник в Европейской комиссии РИА Новости, там не видят угрозы для поставок топлива в Союз.
01:19 31.08.2025
 
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский начал угрожать Венгрии

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что ЕС использует Зеленского для провокаций

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Европейский союз использует Владимира Зеленского для провокационных действий против стран, неугодных объединению, заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
“Это мне напоминает, как в детстве и юности была у нас такая на улицах обстановка, когда собирались крупные ребята и надо было кого-то “зацепить”. <…> Так и Зеленский. <…> Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь,” — подчеркнул политик.
По мнению Азарова, подобные действия Зеленского указывают на его недостаточную зрелость и неподготовленность к исполнению обязанностей президента.
С начала августа Будапешт сообщил о трех атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки вызвали остановку подачи нефти. Поставки в Венгрию и Словакию прекратились на шесть дней.
В результате произошедшего правительства Венгрии и Словакии обратились с просьбой к Еврокомиссии обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как сообщает источник в Европейской комиссии РИА Новости, там не видят угрозы для поставок топлива в Союз.

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и разделяется на два направления: северное — через Белоруссию в сторону Польши и южное — через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

 
