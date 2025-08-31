Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным - 31.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности и использовать итоги переговоров... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T04:35+0300
2025-08-31T04:35+0300
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности и использовать итоги переговоров против Москвы, заявил британский геополитический эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса,.“Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина. — Прим. ред.) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. &lt;…&gt; Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу,” — отметил аналитик.Меркурис предполагает, что таким образом Зеленский пытается выставить ситуацию так, будто именно Путин препятствует продвижению переговоров.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что российский президент готов к встрече с лидером украинского режима только при условии, что на ней будут действительно важные президентские темы, но встреча ради встречи с Зеленским лишена смысла.
москва, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров
Спецоперация на Украине, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров
04:35 31.08.2025
 
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

Меркурис: Зеленскому не нужна встреча с Путиным для переговоров по существу

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности и использовать итоги переговоров против Москвы, заявил британский геополитический эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса,.
“Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина. — Прим. ред.) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. <…> Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу,” — отметил аналитик.
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Меркурис предполагает, что таким образом Зеленский пытается выставить ситуацию так, будто именно Путин препятствует продвижению переговоров.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что российский президент готов к встрече с лидером украинского режима только при условии, что на ней будут действительно важные президентские темы, но встреча ради встречи с Зеленским лишена смысла.
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
03:24
 
Спецоперация на Украине МОСКВА Владимир Зеленский Владимир Путин Сергей Лавров
 
 
