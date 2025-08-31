https://1prime.ru/20250831/zelenskiy-861520289.html
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным - 31.08.2025
На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности и использовать итоги переговоров... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности и использовать итоги переговоров против Москвы, заявил британский геополитический эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса,.“Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина. — Прим. ред.) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. <…> Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу,” — отметил аналитик.Меркурис предполагает, что таким образом Зеленский пытается выставить ситуацию так, будто именно Путин препятствует продвижению переговоров.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что российский президент готов к встрече с лидером украинского режима только при условии, что на ней будут действительно важные президентские темы, но встреча ради встречи с Зеленским лишена смысла.
