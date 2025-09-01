https://1prime.ru/20250901/akkuyu-861575157.html

Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую"

Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую" - 01.09.2025, ПРАЙМ

Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:35+0300

2025-09-01T11:35+0300

2025-09-01T11:35+0300

экономика

россия

турция

китай

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

аэс "аккую"

росатом

botaş

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил об успешном тестировании механизма, который позволит финансировать строящийся "Росатомом" в Турции АЭС "Аккую". "Мы добились успешных результатов в процессе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС "Аккую" в финансировании за счет платежей компании Botaş за газ", - сообщил Эрдоган в начале переговоров. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html

турция

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую", росатом, botaş