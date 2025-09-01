Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую" - 01.09.2025
Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил... | 01.09.2025
экономика
россия
турция
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
росатом
botaş
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил об успешном тестировании механизма, который позволит финансировать строящийся "Росатомом" в Турции АЭС "Аккую". "Мы добились успешных результатов в процессе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС "Аккую" в финансировании за счет платежей компании Botaş за газ", - сообщил Эрдоган в начале переговоров. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Эрдоган рассказал о тестировании механизма финансирования АЭС "Аккую"

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил об успешном тестировании механизма, который позволит финансировать строящийся "Росатомом" в Турции АЭС "Аккую".
"Мы добились успешных результатов в процессе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС "Аккую" в финансировании за счет платежей компании Botaş за газ", - сообщил Эрдоган в начале переговоров.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
21 августа, 09:03
