https://1prime.ru/20250901/avto-861593047.html
В Авито Авто назвали районы Москвы, где чаще всего перепродают премиум-авто
В Авито Авто назвали районы Москвы, где чаще всего перепродают премиум-авто - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Авито Авто назвали районы Москвы, где чаще всего перепродают премиум-авто
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению с автомобилями премиальных брендов с пробегом, которые продавались в Москве на платформе в 2025 году, | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:00+0300
2025-09-01T15:00+0300
2025-09-01T15:00+0300
экономика
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению с автомобилями премиальных брендов с пробегом, которые продавались в Москве на платформе в 2025 году, и интерес пользователей к ним, чтобы выяснить в каких районах столицы больше всего любителей таких машин. Оказалось, что средняя доля авто из этого сегмента по Москве – 33,6%, а в пяти района – почти вдвое выше.По данным Авито Авто, выше всего доля авто премиум-класса в предложении в Хорошевском районе (САО) и на Арбате (ЦАО) – по 65%. Также в пятерку вошли районы Дорогомилово с 63%, Филевский парк с 62,5% и Пресня с 60,2%. Первые два представляют Западный АО, а последний – Центральный.Более 50% моделей премиального класса также оказалось в предложении пользователей в районах Аэропорт (56,1%), Гагаринский (56,1%), Раменки (52,9%) и Хамовники (52,5%). Выше среднего по столице показатель еще в 39 районах, т.е. суммарно примерно в трети из них.Меньше всего доля таких авто в предложении в Новогиреево (15,5%), Западном Бирюлево (15,8%), Некрасовке (15,8%), Северном Измайлово (16%) и Братеево (16,2%).Спрос к машинам этого класса выше всего на Якиманке, в Хамовниках, Зябликово, Бескудниково и Солнцево. Выше среднего по столице показатель оказался немногим более чем в 70 районах города, т.е. примерно в половине из них. Минимальный спрос – в Южном Тушино, Теплом Стане, Хорошевском, Коптево и Дмитровском.Самая высокая средняя цена предложений оказалась в районах Хорошевский (5 500 000 рублей), Арбат (4 400 000 рублей) и Филевский парк (4 400 000 рублей).
https://1prime.ru/20250831/wheely-861525504.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, авто
Экономика, Эксклюзив, Авто
В Авито Авто назвали районы Москвы, где чаще всего перепродают премиум-авто
В Авито Авто узнали, в каких районах столицы чаще всего перепродают премиум-авто
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению с автомобилями премиальных брендов с пробегом, которые продавались в Москве на платформе в 2025 году, и интерес пользователей к ним, чтобы выяснить в каких районах столицы больше всего любителей таких машин. Оказалось, что средняя доля авто из этого сегмента по Москве – 33,6%, а в пяти района – почти вдвое выше.
По данным Авито Авто, выше всего доля авто премиум-класса в предложении в Хорошевском районе (САО) и на Арбате (ЦАО) – по 65%. Также в пятерку вошли районы Дорогомилово с 63%, Филевский парк с 62,5% и Пресня с 60,2%. Первые два представляют Западный АО, а последний – Центральный.
Более 50% моделей премиального класса также оказалось в предложении пользователей в районах Аэропорт (56,1%), Гагаринский (56,1%), Раменки (52,9%) и Хамовники (52,5%). Выше среднего по столице показатель еще в 39 районах, т.е. суммарно примерно в трети из них.
Меньше всего доля таких авто в предложении в Новогиреево (15,5%), Западном Бирюлево (15,8%), Некрасовке (15,8%), Северном Измайлово (16%) и Братеево (16,2%).
Спрос к машинам этого класса выше всего на Якиманке, в Хамовниках, Зябликово, Бескудниково и Солнцево. Выше среднего по столице показатель оказался немногим более чем в 70 районах города, т.е. примерно в половине из них. Минимальный спрос – в Южном Тушино, Теплом Стане, Хорошевском, Коптево и Дмитровском.
Самая высокая средняя цена предложений оказалась в районах Хорошевский (5 500 000 рублей), Арбат (4 400 000 рублей) и Филевский парк (4 400 000 рублей).
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely