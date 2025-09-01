https://1prime.ru/20250901/bbi-861560484.html

Названы богатейшие бизнесмены России

Названы богатейшие бизнесмены России - 01.09.2025, ПРАЙМ

Названы богатейшие бизнесмены России

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T08:28+0300

2025-09-01T08:28+0300

2025-09-01T08:28+0300

экономика

финансы

бизнес

россия

павел дуров

владимир потанин

алексей мордашов

telegram

норникель

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 4,08 миллиарда долларов - до 15,1 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 сентября составляет 310,22 миллиарда долларов. Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,17 миллиарда долларов - до 31 миллиарда. На второе место поднялся основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,35 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда. Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 170 миллионов долларов - до 25,5 миллиарда. На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,28 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,6 миллиарда. Пятую позицию занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,81 миллиарда долларов - до 23 миллиардов. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 759 миллионов долларов - до 21 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 3,57 миллиарда долларов - до 16,8 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 520 миллионов долларов - до 15,4 миллиарда. Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 953 миллиона долларов, до 13,8 миллиарда.

https://1prime.ru/20250828/forbes-861380524.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, павел дуров, владимир потанин, алексей мордашов, telegram, норникель, северсталь