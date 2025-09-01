https://1prime.ru/20250901/briks-861612808.html

Лидеры стран БРИКС соберутся для обсуждения торговой политики Трампа

ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва организует встречу лидеров стран-участниц БРИКС 8 сентября для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. "Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа", - говорится в публикации агентства. По данным собеседников издания, бразильский лидер намерен не только обсудить тарифную политику американской администрации, но и призвать глав государств, входящих в объединение, поддержать принцип многосторонности. Кроме того, по словам говоривших на условиях анонимности источников, внутри БРИКС якобы существовало мнение, что премьер Индии Нарендра Моди ранее занимал более жесткую позицию по вопросу введения ответных пошлин на действия США. "Однако разногласия между Моди и Трампом теперь открывают путь для принятия странами БРИКС более существенного решения", - заключает агентство. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

