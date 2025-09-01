Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250901/donbass-861572523.html
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина - 01.09.2025, ПРАЙМ
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина
Украине придется отказаться от попыток захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, сообщает Bloomberg. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T10:56+0300
2025-09-01T10:56+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от попыток захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, сообщает Bloomberg."Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. &lt;...&gt; Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам - Прим.ред) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что российские войска активно продвигаются на фронте.На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с марта российские войска освободили более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населённых пунктов. Он также отметил, что российские силы продолжают наступление практически по всей линии соприкосновения без остановки.
https://1prime.ru/20250901/putin-861558426.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_550b9f95edcc093535c45fd8ba4e4134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, ДОНБАСС
10:56 01.09.2025
 
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина

Bloomberg: теперь все понимают, что Украина не сможет забрать Донбасс

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от попыток захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
"Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам - Прим.ред) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что российские войска активно продвигаются на фронте.

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с марта российские войска освободили более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населённых пунктов. Он также отметил, что российские силы продолжают наступление практически по всей линии соприкосновения без остановки.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
08:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала