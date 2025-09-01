https://1prime.ru/20250901/donbass-861572523.html

Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина

01.09.2025

Украине придется отказаться от попыток захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от попыток захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, сообщает Bloomberg."Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам - Прим.ред) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что российские войска активно продвигаются на фронте.На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с марта российские войска освободили более 3,5 тысяч квадратных километров и 149 населённых пунктов. Он также отметил, что российские силы продолжают наступление практически по всей линии соприкосновения без остановки.

