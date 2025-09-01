Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/ekaterinburg-861555687.html
В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана
В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана
Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово". | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T06:57+0300
2025-09-01T06:57+0300
бизнес
калининград
екатеринбург
бишкек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861555687.jpg?1756699020
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", – говорится в сообщении. Также, согласно данным онлайн-табло авиагавани, уже на час задержан рейс из Екатеринбурга в Бишкек. Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника город окутал густой туман. По данным Уральского гидрометцентра, 1 сентября и большую часть суток 2 сентября Свердловская область будет находиться в прохладной воздушной массе, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 5 до 15 градусов тепла.
калининград
екатеринбург
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, калининград, екатеринбург, бишкек
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, ЕКАТЕРИНБУРГ, Бишкек
06:57 01.09.2025
 
В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана

Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", – говорится в сообщении.
Также, согласно данным онлайн-табло авиагавани, уже на час задержан рейс из Екатеринбурга в Бишкек.
Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника город окутал густой туман. По данным Уральского гидрометцентра, 1 сентября и большую часть суток 2 сентября Свердловская область будет находиться в прохладной воздушной массе, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 5 до 15 градусов тепла.
 
БизнесКАЛИНИНГРАДЕКАТЕРИНБУРГБишкек
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала