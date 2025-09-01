В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана

https://1prime.ru/20250901/ekaterinburg-861555687.html
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", – говорится в сообщении.
Также, согласно данным онлайн-табло авиагавани, уже на час задержан рейс из Екатеринбурга в Бишкек.
Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника город окутал густой туман. По данным Уральского гидрометцентра, 1 сентября и большую часть суток 2 сентября Свердловская область будет находиться в прохладной воздушной массе, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 5 до 15 градусов тепла.
