В Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", – говорится в сообщении. Также, согласно данным онлайн-табло авиагавани, уже на час задержан рейс из Екатеринбурга в Бишкек. Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника город окутал густой туман. По данным Уральского гидрометцентра, 1 сентября и большую часть суток 2 сентября Свердловская область будет находиться в прохладной воздушной массе, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 5 до 15 градусов тепла.

