КТК завершил плановый ремонт одного из трех выносных причалов
2025-09-01T12:09+0300
2025-09-01T12:09+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил плановый ремонт одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3), теперь отгрузку нефти на танкеры на терминале консорциума в Черном море ведут два устройства, сообщила компания. "На морском терминале КТК завершен планово-предупредительный ремонт на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-3. После успешно проведенных гидроиспытаний выносное причальное устройство ВПУ КТК-3 введено в эксплуатацию", - проинформировали в КТК. "В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - добавили в компании.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил плановый ремонт одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3), теперь отгрузку нефти на танкеры на терминале консорциума в Черном море ведут два устройства, сообщила компания.
"На морском терминале КТК завершен планово-предупредительный ремонт на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-3. После успешно проведенных гидроиспытаний выносное причальное устройство ВПУ КТК-3 введено в эксплуатацию", - проинформировали в КТК.
"В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - добавили в компании.
Чаты
Заголовок открываемого материала