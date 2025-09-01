https://1prime.ru/20250901/ktk-861579972.html
КТК завершил плановый ремонт одного из трех выносных причалов
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил плановый ремонт одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3), теперь отгрузку нефти на танкеры на терминале консорциума в Черном море ведут два устройства, сообщила компания. "На морском терминале КТК завершен планово-предупредительный ремонт на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-3. После успешно проведенных гидроиспытаний выносное причальное устройство ВПУ КТК-3 введено в эксплуатацию", - проинформировали в КТК. "В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - добавили в компании.
