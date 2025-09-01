Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижаются в понедельник - 01.09.2025
Цены на нефть снижаются в понедельник
Цены на нефть снижаются в понедельник - 01.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в понедельник
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания восьмерки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:05+0300
2025-09-01T08:05+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания восьмерки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 67,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 63,73 доллара. Нефтяной рынок находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. "Сейчас все внимание приковано к предстоящей встрече ОПЕК+, на которой будут обсуждаться вопросы возможного восстановления оставшихся 1,65 миллиона баррелей в сутки добровольного сокращения добычи", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). Кроме того, по словам эксперта, после окончания пикового сезона потребления нефти давление существующего на нефтяном рынке избыточного предложения станет более выраженным.
08:05 01.09.2025
 
Цены на нефть снижаются в понедельник

Нефть дешевеет в понедельник утром в ожидании решений "добровольцев" ОПЕК+

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания восьмерки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 67,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 63,73 доллара.
Нефтяной рынок находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября.
"Сейчас все внимание приковано к предстоящей встрече ОПЕК+, на которой будут обсуждаться вопросы возможного восстановления оставшихся 1,65 миллиона баррелей в сутки добровольного сокращения добычи", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu).
Кроме того, по словам эксперта, после окончания пикового сезона потребления нефти давление существующего на нефтяном рынке избыточного предложения станет более выраженным.
