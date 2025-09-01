https://1prime.ru/20250901/neft-861584056.html

Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти

Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти - 01.09.2025, ПРАЙМ

Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти

Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года, пишет газета Indian Express со ссылкой... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:47+0300

2025-09-01T12:47+0300

2025-09-01T12:47+0300

экономика

нефть

россия

индия

сша

вашингтон

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года, пишет газета Indian Express со ссылкой на собственный анализ. "Импорт российской нефти в Индию... помог индийским нефтепереработчикам сэкономить не менее 12,6 миллиарда долларов за чуть более чем три года", - пишет газета, ссылаясь на анализ официальных торговых данных, где сравнивались цены на нефть из России и из других стран. Издание отмечает, что усилия Индии по закупке российской нефти сдерживали рост нефтяных цен в мире, а значительное удорожание этого вида сырья привело бы к резкому росту расходов Нью-Дели, учитывая зависимость страны от нефтяного импорта. С этой точки зрения предполагаемая экономия была бы значительно выше, считает газета. Индия в то же время "не желает поступаться своей стратегической автономией", учитывая давление со стороны США, указывается в статье. "Очевидно, что Нью-Дели... не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России - давнем и ключевом стратегическом партнере Индии", - говорится в материале. Введенная американским президентом Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.

https://1prime.ru/20250828/indiya-861362235.html

индия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, ес