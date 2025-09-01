Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти - 01.09.2025
Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года, пишет газета Indian Express со ссылкой на собственный анализ. "Импорт российской нефти в Индию... помог индийским нефтепереработчикам сэкономить не менее 12,6 миллиарда долларов за чуть более чем три года", - пишет газета, ссылаясь на анализ официальных торговых данных, где сравнивались цены на нефть из России и из других стран. Издание отмечает, что усилия Индии по закупке российской нефти сдерживали рост нефтяных цен в мире, а значительное удорожание этого вида сырья привело бы к резкому росту расходов Нью-Дели, учитывая зависимость страны от нефтяного импорта. С этой точки зрения предполагаемая экономия была бы значительно выше, считает газета. Индия в то же время "не желает поступаться своей стратегической автономией", учитывая давление со стороны США, указывается в статье. "Очевидно, что Нью-Дели... не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России - давнем и ключевом стратегическом партнере Индии", - говорится в материале. Введенная американским президентом Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года, пишет газета Indian Express со ссылкой на собственный анализ.
"Импорт российской нефти в Индию... помог индийским нефтепереработчикам сэкономить не менее 12,6 миллиарда долларов за чуть более чем три года", - пишет газета, ссылаясь на анализ официальных торговых данных, где сравнивались цены на нефть из России и из других стран.
Издание отмечает, что усилия Индии по закупке российской нефти сдерживали рост нефтяных цен в мире, а значительное удорожание этого вида сырья привело бы к резкому росту расходов Нью-Дели, учитывая зависимость страны от нефтяного импорта. С этой точки зрения предполагаемая экономия была бы значительно выше, считает газета.
Индия в то же время "не желает поступаться своей стратегической автономией", учитывая давление со стороны США, указывается в статье. "Очевидно, что Нью-Дели... не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России - давнем и ключевом стратегическом партнере Индии", - говорится в материале.
Введенная американским президентом Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона.
Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения.
Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.
