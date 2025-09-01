Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии заявили о соблюдении требований при покупке российской нефти - 01.09.2025
В Индии заявили о соблюдении требований при покупке российской нефти
нефть, россия, индия, украина, европа
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
14:57 01.09.2025
 
В Индии заявили о соблюдении требований при покупке российской нефти

Пури: Индия соблюдала все международные требования при покупке нефти в России

Добыча нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Индия соблюдала все международные требования при покупке российской нефти, каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
"В некоторых кругах много шума вызвала покупка Индией российской нефти. Давайте отделим факты от шума. Российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская; она находится под системой ограничения цен "Большой семерки" и Европейского союза, намеренно разработанной для поддержания поставок нефти при ограничении доходов. Было проведено 18 раундов таких соглашений, и Индия соблюдала каждый из них. Каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов. Индия не нарушала правил. Индии удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен", - отметил он.
Пури добавил, что Индия была одним из крупнейших в мире экспортеров нефтепродуктов задолго до конфликта на Украине.
"Индия была четвертым по величине экспортером нефтепродуктов на протяжении десятилетий - задолго до украинского конфликта - и ее нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают целый ряд (сортов - ред.) сырой нефти со всего мира. Экспорт обеспечивает функционирование цепочек поставок. Более того, сама Европа перешла на индийское топливо после запрета на российскую нефть. Объем экспорта и маржа нефтепереработки в целом остаются прежними. О спекуляции речи не идет", - подчеркнул индийский министр.
Он также отметил, что не менее важно и то, что Индия предприняла решительные действия, чтобы защитить своих граждан, когда мировые цены резко выросли после украинского конфликта.
"Нефтяные энергетические компании понесли убытки до 10 рупий за литр дизельного топлива; правительство снизило центральные и региональные налоги, а экспортные правила предписали нефтеперерабатывающим заводам, продающим бензин и дизельное топливо за рубеж, продавать не менее 50% бензина и 30% дизельного топлива на внутреннем рынке… Правда в том, что второму по величине производителю в мире, поставляющему почти 10% мировой нефти, замены нет. Те, кто указывает пальцем, игнорируют этот факт", - отметил он.
Пури добавил, что "соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический скачок цен на нефть в 200 долларов за баррель".
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯУКРАИНАЕВРОПА
 
 
