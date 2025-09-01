Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером

https://1prime.ru/20250901/neft-861607447.html
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются более чем на 1% на опасениях участников рынка вокруг поставок на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08% относительно предыдущего закрытия - до 68,21 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 64,72 доллара. "Рынки по-прежнему обеспокоены поставками российской нефти: согласно данным по отслеживанию танкеров, приведенным аналитиками ANZ, еженедельные поставки из российских портов упали до четырехнедельного минимума в 2,72 млн баррелей в сутки", - приводит агентство Рейтер статистические данные. Также внимание трейдеров обращено также к следующей встрече "восьмерки" добровольцев ОПЕК+, которая запланирована на 7 сентября. Решения по добыче могут отразиться на нефтяных ценах.
