https://1prime.ru/20250901/nepal-861609305.html

Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС

Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T18:47+0300

2025-09-01T18:47+0300

2025-09-01T18:57+0300

политика

мировая экономика

непал

китай

индия

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения президента стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. "Рад Вас видеть и меть возможность побеседовать с Вами, обменяться мнениями по текущим вопросам и двусторонним вопросам на полях саммита ШОС", - сказал Путин в начале встречи.Президент напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1956 году, и в следующем году в отношениях двух государств будет "в известной степени юбилей".Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250901/putin-861605087.html

непал

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, непал, китай, индия, владимир путин, шос