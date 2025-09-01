Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС - 01.09.2025
Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения президента стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. "Рад Вас видеть и меть возможность побеседовать с Вами, обменяться мнениями по текущим вопросам и двусторонним вопросам на полях саммита ШОС", - сказал Путин в начале встречи.Президент напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1956 году, и в следующем году в отношениях двух государств будет "в известной степени юбилей".Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
18:47 01.09.2025 (обновлено: 18:57 01.09.2025)
 
Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС

Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита ШОС в Китае

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Саммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения президента стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
"Рад Вас видеть и меть возможность побеседовать с Вами, обменяться мнениями по текущим вопросам и двусторонним вопросам на полях саммита ШОС", - сказал Путин в начале встречи.
Президент напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1956 году, и в следующем году в отношениях двух государств будет "в известной степени юбилей".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС
