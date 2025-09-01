https://1prime.ru/20250901/novak-861604943.html
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
экономика
нефть
россия
рф
дальний восток
александр новак
ннк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
нефть, россия, рф, дальний восток, александр новак, ннк
