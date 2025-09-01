ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

https://1prime.ru/20250901/novak-861604943.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.

