ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке - 01.09.2025
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке - 01.09.2025, ПРАЙМ
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:43+0300
2025-09-01T16:43+0300
экономика
нефть
россия
рф
дальний восток
александр новак
ннк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.
рф
дальний восток
нефть, россия, рф, дальний восток, александр новак, ннк
Экономика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Александр Новак, ННК
16:43 01.09.2025
 
ФАС проанализирует разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

Новак поручил ФАС оценить разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке

Заправка автомобиля на АЗС
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости).
"ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Новак поручил проработать идеи для развития металлургической отрасли
28 августа, 16:45
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯРФДальний ВостокАлександр НовакННК
 
 
