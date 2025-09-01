"Большая ошибка": на Западе забеспокоились из-за визита Путина в Китай
Independent: западные лидеры совершают ошибку, игнорируя важность саммита ШОС
Саммит ШОС -2025. День второй. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Запад допускает серьёзную ошибку, недооценивая важность сближения между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает британское издание The Independent.
"Однако для Запада было бы большой ошибкой игнорировать то, что происходит в Китае на этой неделе. <…> Необходимо прислушаться к множеству посылаемых сигналов. Среди них есть следующие. О России: <…> Путина приветствуют в большей части мира — и он займет свое место в качестве одного из главных международных лидеров в Тяньцзине. О России и Китае: Си и Путин появятся на военном параде в Пекине, более того — вместе с другими. Это не эксклюзивный союз — это партнерство, основанное, в частности, на экономической выгоде, которая существует в более широком региональном контексте", — отмечается в материале.
По мнению издания, саммит ШОС демонстрирует, что лидеры, которые представляют почти половину населения планеты, готовы обсуждать своё будущее, не оглядываясь на Запад и сохраняя независимость от него
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.
31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны