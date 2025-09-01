Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/polsha-861581174.html
В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий
В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий
Правительство Польши предлагает лишить неработающих иностранцев всех пособий, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:24+0300
2025-09-01T12:24+0300
экономика
общество
польша
украина
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg
ВАРШАВА, 1 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает лишить неработающих иностранцев всех пособий, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире радиостанции RadioZet. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В связи с этим Кервиньский сообщил, что кабинет министров скоро подготовит новый законопроект. "В нем будет, конечно, продление временной защиты (украинских беженцев – ред.) и зависимость всех пособий для все иностранцев от трудовой активности в Польше", - рассказал он. "Это будет касаться всех иностранцев и касаться всех пособий", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20250828/es-861408997.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_257:0:2101:1383_1920x0_80_0_0_7b2faa396abeee93bcb873d37b1211a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, украина, кароль навроцкий
Экономика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий
12:24 01.09.2025
 
В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий

Кабмин Польши предложил лишить всех неработающих иностранцев всех пособий

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 1 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает лишить неработающих иностранцев всех пособий, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
В связи с этим Кервиньский сообщил, что кабинет министров скоро подготовит новый законопроект.
"В нем будет, конечно, продление временной защиты (украинских беженцев – ред.) и зависимость всех пособий для все иностранцев от трудовой активности в Польше", - рассказал он.
"Это будет касаться всех иностранцев и касаться всех пособий", - подчеркнул министр.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
28 августа, 21:08
 
ЭкономикаОбществоПОЛЬШАУКРАИНАКароль Навроцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала