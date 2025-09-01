В Польше предложили лишить неработающих иностранцев всех пособий

https://1prime.ru/20250901/polsha-861581174.html

ВАРШАВА, 1 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает лишить неработающих иностранцев всех пособий, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире радиостанции RadioZet. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В связи с этим Кервиньский сообщил, что кабинет министров скоро подготовит новый законопроект. "В нем будет, конечно, продление временной защиты (украинских беженцев – ред.) и зависимость всех пособий для все иностранцев от трудовой активности в Польше", - рассказал он. "Это будет касаться всех иностранцев и касаться всех пособий", - подчеркнул министр.

