"Четкий сигнал": в Китае вынесли предупреждение Западу из-за визита Путина

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина на саммит ШОС показывает западным странам единство и решимость России и Китая в достижении как собственных, так и общих целей, пишет издание Military China."Торжественность визита имеет четкий сигнал: "Не провоцируйте". В настоящее время и Китай, и Россия находятся под давлением. Россия сталкивается с расширением НАТО на восток, а Китай подвержен технологической блокаде со стороны США. Беспрецедентный визит российского лидера, очевидно, направлен на то, чтобы продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку двух стран, а также твердую решимость противостоять вызовам", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что российско-китайское сотрудничество — это не только объединение практических интересов, но и формирование международного дискурса.С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС. После его завершения председательство в организации перейдет к Киргизии.31 августа Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки российский президент примет участие в саммите ШОС, проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и Китая, а также переговоры с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами на двусторонней основе. Путин будет почетным гостем на торжественных мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной победы над милитаристской Японией и концом Второй мировой войны

