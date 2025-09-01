https://1prime.ru/20250901/rubl-861466690.html

Рекордный скачок. Рубль стал главной валютой в расчетах США с Россией

Рекордный скачок. Рубль стал главной валютой в расчетах США с Россией - 01.09.2025, ПРАЙМ

Рекордный скачок. Рубль стал главной валютой в расчетах США с Россией

Товарооборот между Вашингтоном и Москвой, минуя ограничения, набирает обороты. Важный нюанс во всем этом — валюта, которую совсем недавно Запад игнорировал... | 01.09.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Вашингтоном и Москвой, минуя ограничения, набирает обороты. Важный нюанс во всем этом — валюта, которую совсем недавно Запад игнорировал. Именно на ней парадоксальным образом сошлись интересы России и США. Что этому способствовало — в материале ПРАЙМ.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАмериканский бизнес голосует рублемАмериканцы через посредников закупают удобрения, нефтехимию, уран и драгметаллы. Взамен импортируют медицинское оборудование, лекарства и приборы для химического анализа. Пока рано говорить о какой-то серьезной тенденции, тем не менее товарооборот заметно растет, отметили в Торгово-промышленной палате России. Так, в первом полугодии показатель увеличился до 2,8 миллиарда долларов, из них 2,5 — это российский экспорт, уточнил глава ТПП Сергей Катырин.Что характерно, всего три года назад о расчетах в рублях между США и Россией говорили как о фантастике. Сегодня это финансовая реальность. Вашингтон, вводя санкции, сам создал условия для возрождения рубля как мирового финансового инструмента. На фоне громких политических заявлений произошла почти незаметная, но фундаментальная перестройка.Доля российской валюты в операциях и с Северной, и с Южной Америкой всего за год взлетела с 29 до рекордных 68 процентов. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Один из самых резких скачков в истории международных расчетов, кстати. Для сравнения: евро понадобилось почти десять лет, чтобы достичь аналогичного уровня в глобальной торговле. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс" Артур Леер полагает, что переход на рубли —это уже часть мирового тренда."Во многом это обусловлено объективными ограничениями в финансовой сфере. Санкционное давление на расчеты в "твердых" валютах, а также общий мировой тренд на расширение использования нацвалют создают условия для поиска альтернативных форм взаимодействия. В таких обстоятельствах рубль становится удобным и во многом вынужденным инструментом для поддержания торговых и партнерских связей", — рассуждает экономист.От альтернативы к мейнстримуРубль наступает и по другим фронтам: в международных расчетах с Африкой и Океанией — плюс 70 процентов, со странами Карибского бассейна —81 процент. Для этих регионов российская валюта —это не только выгода, но и политический сигнал о намерении минимизировать риски расчетов в долларах или евро. География использования рубля расширяется с каждым годом, отмечает доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин."Рекорды, безусловно, показывают страны ШОС — это и понятно, им проще торговать в российской или в национальной валюте. Рост доли рубля наблюдается и в торговле с Европой, превысив 60 процентов. В расчетах со странами ЕС это обусловлено сложностями переводов и в долларах, и в евро", — уточняет эксперт.В целом уже более половины российского экспорта оплачивается рублями. Это обеспечивается несколькими позитивными обстоятельствами, уточняет Леер."Прежде всего интересом к нашему рынку и к России —одной из крупнейших экономик мира. В доказательство этому — рост присутствия иностранных компаний в инфраструктурных и бизнес-проектах. Свою роль в этом играет также стремление стран в целом снизить зависимость от доллара и евро. Все это делает национальные валюты более востребованными. Банки их начали воспринимать как нормальный инструмент международных расчетов", —поясняет экономист.Конкретные цифры объемов российской валюты в расчетах пока остаются неоднородной информацией, продолжает Леер. Однако сам факт перехода все большего числа стран и компаний на рубль указывает на позитивную динамику и постепенное укрепление его позиций.Билет в мирРоссийская валюта становится глобальным платежным инструментом. Динамика этого тренда зависит от политики Запада. Если давление на банковский сектор России сохранится, то расчеты в рублях приобретут системный характер и будут только нарастать, считает Леер. С тем, что в этом случае тенденция окажется устойчивой, согласен и Ковригин. Если же внешние условия смягчатся, то возможен частичный возврат к мировым валютам.Как оказалось, санкции стали своего рода "горнилом", в котором рубль, когда-то воспринимавшийся слабым звеном, закалился и превратился в инструмент глобальной торговли. Он стал средством для расчетов с мощными экономиками. Запад получил ровно обратный эффект: не изоляцию России, а ускоренное рождение альтернативной системы, где его собственные деньги оказались не нужны.

